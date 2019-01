Appel à la grève dans l’éducation

Une intersyndicale a déposé un préavis de grève pour ce jeudi 24 janvier 2019.

Il s’agit d’un appel national à la grève dans les collèges et lycées lancé par des organisations lycéennes et syndicales qui demandent « le retrait de la réforme des lycées, du baccalauréat et de Parcoursup, l’abandon du projet de service national universel, l’arrêt des suppressions de postes, l’augmentation des salaires, le respect de la liberté d’expression et de manifestation ».

Ce mouvement national est relayé en Guyane par les syndicats SUD-EDUCATION, SNES-FSU, SNEP-FSU, SGEN-CFDT et SNETAP-FSU qui appellent les personnels des collèges et des lycées à se mettre en grève et à se rassembler ce jeudi 24 à 9h devant le rectorat à Cayenne et devant l’inspection académique à Saint-Laurent du Maroni.