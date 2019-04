Appel à la grève dans l’Education

Un préavis a été déposé par plusieurs syndicats pour ce jeudi 4 avril.

L’intersyndicale est composée des organisations SGEN-CFDT, STEG-UTG, FNEC FP-FO, SE-UNSA, SNUipp-FSU, SNEP-FSU, SNES-FSU, SNUEP-FSU, FERC-CGT, CGT Éduc’action, SUD Éducation et FAEN.

L’appel à la grève s’inscrit dans la contestation du projet de loi « Pour une Ecole de la confiance » porté par le ministre de l’Education nationale et ex-recteur de Guyane Jean-Michel Blanquer.

Les syndicats rejettent « la politique éducative, rétrograde et libérale, conduite actuellement à marche forcée au mépris de leur expertise professionnelle » et notamment le projet de loi Blanquer « qui ne permettrait en rien d’améliorer la réussite de tous les élèves et bouleverserait radicalement le fonctionnement et la structure de l’école avec notamment la création de regroupements écoles-collège ».

Souhaitant « amplifier la mobilisation pour l’abandon du projet de loi Blanquer », les syndicats invitent les personnels à se mettre en grève jeudi 4 avril et à se rassembler à 9h à Cayenne devant le Rectorat et à Saint-Laurent-du-Maroni devant l’Inspection académique.