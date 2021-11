Elections : deux listes, deux visions pour une CCI à l’avenir incertain

L’élection pour le renouvellement des 37 membres de la Chambre de commerce et d’industrie se déroule actuellement du 27 octobre au 9 novembre et uniquement par voie électronique via une plate-forme nationale de vote www.jevote.cci.fr. La présidente sortante Carine Sinai-Bossou conduit le groupement « L’énergie d’entreprendre« , une liste très remaniée qui fait la part belle aux syndicats patronaux. En face, une liste bâtie en moins d’un mois a choisi de représenter les petites et moyennes entreprises. Le groupement « Ensemble pour une nouvelle CCI » est mené par Jean-Luc Davidas, ancien vice-président de l’institution entre 2010 et 2016, sous la présidence de Jean-Paul…