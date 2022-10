Ouverture de la 4ème édition du Festival International du Film documentaire Amazonie-Caraïbes (FIFAC)

Le FIFAC 2022 qui s’ouvre ce mardi 11 jusqu’au samedi 15 octobre 2022 au Camp de la Transportation à St Laurent du Maroni, proposera au grand public, aux scolaires et aux professionnels, des projections, des avant-premières, des contenus digitaux, des tables rondes, des rencontres de coproduction avec de jeunes auteurs.

Pour cette édition 2022, outre les 13 films en avant-première et le « fokus Guadeloupe », 37 films issus de 15 territoires d’Amazonie et de la Caraïbe sont programmés, 26 films sélectionnés, parmi les 150 films inscrits, sont en compétition dans les trois catégories : longs métrages, courts métrages, contenus digitaux.

Le président du jury est l’acteur Edouard Montoute et sera entouré des autres membres du jury. Il s’agit de l’ancienne journaliste Arlette Pacquit, la scénariste et réalisatrice brésilienne Jorane Castro, le réalisateur Marvin Yamb, Emmanuel Migeot directeur du pôle Documentaires Histoire et Culture de France Télévisions et Cyrille Perez président de la Commission Télévision de la Procirep, qui attribue les aides à la création en audiovisuel pour les genres de l’animation, du documentaire et de la fiction.

Lors de cette compétition internationale de films issus des Caraïbes et de l’Amazonie, quatre prix seront attribués par les membres du jury : le Grand Prix FIFAC France Télévisions doté de 4000 €, le Prix spécial du jury, le Prix du meilleur court-métrage documentaire parmi une sélection de 8 courts-métrages etl e Prix du meilleur contenu digital parmi une sélection de 8 (très) courts-métrages. Ainsi que le Prix du jury des Lycéens et le Prix du Public.