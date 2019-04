Notre-Dame de Paris part en fumée

Un violent incendie s’est déclaré ce lundi après-midi 15 avril, second jour de la Semaine Sainte, au sein de la cathédrale Notre-Dame située au cœur de Paris dans l’Ile de la Cité.

L’origine de l’incendie qui s’est déclaré un peu avant 19h serait liée aux travaux de rénovation de la cathédrale, le feu ayant d’abord pris dans les combles de l’édifice avant de se diffuser par les échafaudages installés sur le toit et d’atteindre la charpente.

Alors qu’environ 400 pompiers luttaient contre les flammes, les autorités ont d’abord annoncé qu’ils n’étaient pas « sûrs de pouvoir enrayer la propagation » du feu avant d’indiquer que la structure de l’édifice avait pu être « sauvée et préservée dans sa globalité ».

Le président de la République a reporté son allocution télévisée prévue à 20 heures et s’est rendu sur place, où un important périmètre de sécurité a été établi autour de la cathédrale visitée chaque année par 13 millions de touristes.

La Fondation du patrimoine va lancer dès ce mardi une « collecte nationale » pour la reconstruction de la cathédrale bâtie à partir du milieu du XIIe siècle et dont la flèche qui culminait à 93 mètres de hauteur s’est effondrée une heure après le début de l’incendie.

Le sinistre qui frappe l’un des monuments les plus emblématiques de la capitale française suscite une intense émotion et de nombreuses réactions, tant à Paris (à lire sur lemonde.fr) que dans le reste de la France et à l’étranger (à lire sur le site de Courrier international).