Le retour du festival de cinéma « La Toile des Palmistes »

La 4e édition de la Toile des Palmistes se déroule du mercredi 4 novembre au dimanche 8 novembre en plein air sur la place des Palmistes et au cinéma Eldorado. Au cours de cette rencontre avec le 7e art aux couleurs de la Guyane et du Brésil organisée par l’association Guyane Cinema Audiovisuel, des courts-métrages de fiction et d’animation, des documentaires et longs métrages seront projetés tout au long du festival.

Mais la Toile des Palmistes, c’est aussi un concours de court-métrages de 3 minutes ouvert aux amateurs avec comme thématique « Et si demain ». Par ailleurs une expo photographique intitulée « Les Métiers du cinéma et de l’audiovisuel » sera proposée par le Collectif Lova Lova qui mêle dans une mise en scène soignée les définitions de métiers, les témoignages de techniciens, des photos de tournage et les perspectives de formations.