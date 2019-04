Elle sera célébrée ce mardi 30 avril avec des concerts à Cayenne et Matoury.

Cette manifestation annuelle a été lancée en 2011 par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture) dans le but de « mettre en avant le jazz et son rôle diplomatique d’unification des peuples partout dans le monde ».

L’édition 2019 de la Journée Internationale du Jazz sera célébrée en Guyane ce mardi 30 avril avec selon nos informations les concerts suivants :

A Cayenne, dans l’auditorium de l’Encre / EPCC Les Trois Fleuves, à partir de 20h : « Bass attraction » du bassiste guadeloupéen Gilbert Charron, suivi de « So Miles » du trompettiste parisien Nicolas Folmer. Tarif = 25€ (20€ en pré-vente).

A Matoury, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, de 19h à 01h : « Matoury fait son jazz », avec de nombreux artistes locaux – Patricio Malcolm Valdes, Eric Bonheur, Roseline Jersier, Cannelle, Denis Lapassion, Aymeric Letard, Victor Sabas, Louis Caristan… Concerts en plein air, entrée libre.