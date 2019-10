Au FIFAC, on s’interroge sur la place des productions ultra-marines à la télévision

A Saint-Laurent du Maroni, la semaine a été marquée par la première édition du Festival International du Film documentaire Amazonie Caraïbes (FIFAC). Deux objectifs identifiés : proposer au plus grand nombre des contenus audiovisuels « illustrant la diversité, l’authenticité des peuples, des cultures, des identités du bassin Amazonie-Caraïbes » et « développer la filière audiovisuelle locale ». Au programme, la diffusion de 13 films en compétition et des rencontres tâchant de répondre aux interrogations des professionnels du secteur quant à la place de la production ultra-marine sur les chaînes de télévision françaises. « Il est très important que les gens de la Caraïbe et des Amériques…