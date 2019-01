Aides aux étudiants et subventions culturelles

La Collectivité Territoriale de Guyane informe de la clôture imminente de la campagne d’aides aux étudiants et de l’ouverture de la campagne de subventions culturelles.

Aides Territoriales aux Etudiants :

La campagne d’inscription pour bénéficier des Aides Territoriales aux Etudiants (ATE) au titre de l’année universitaire 2018-2019 prendra fin le jeudi 31 janvier 2019 à minuit.

Quel que soit le lieu des études supérieures (Guyane ou Hexagone), l’inscription et la transmission des pièces à fournir se font uniquement par voie dématérialisée sur le site de la Collectivité Territoriale de Guyane à l’adresse suivante : https://www.ctguyane.fr/aides-territoriales/ATE/

Subventions culturelles :

Elles s’adressent aux acteurs du spectacle vivant, des arts plastiques, du cinéma et de l’audiovisuel, du livre et de la lecture, des musées et du patrimoine matériel et immatériel.

Le dépôt des demandes de subvention se fera jusqu’au 15 février 2019 pour la première campagne, puis du 15 mars au 15 juin 2019 pour la seconde campagne.

Les dossiers de demande de subvention culturelle et la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le site de la Collectivité Territoriale de Guyane à l’adresse suivante : https://www.ctguyane.fr/aides-culturelles