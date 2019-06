Projet Guyane : le Front toujours mobilisÃ©

Un point sur l’évolution et le contenu du projet de société Guyane sera présenté à la population lors d’une réunion publique ce samedi 22 juin à 19h par le Front Commun pour un changement statutaire composé de plusieurs associations de la société civile et de partis politiques. Pour rappel, le 27 novembre dernier un Congrès des élus marathonien (9 heures) avait accouché aux forceps et voté à l’unanimité une résolution en quatre articles, adoptée par l’Assemblée plénière de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) le 10 décembre (Guyaweb du 10/12/2018). Parmi ces quatre articles figurent l’article 2 sur la mise…