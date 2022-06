La Colombie bascule à gauche

Gustavo Petro sera le premier président de gauche et Francia Márquez la première vice-présidente noire de l’histoire du pays.

Le candidat de la coalition de gauche Pacto Histórico a remporté le second tour de l’élection présidentielle ce dimanche 19 juin avec 50,44 % des suffrages exprimés face au populiste de droite Rodolfo Hernández (47,31%).

Ce dernier a très rapidement reconnu la victoire de Gustavo Petro, à l’instar de l’impopulaire président sortant Iván Duque qui ne pouvait se représenter à l’issue de son mandat de quatre ans.

Gustavo Petro et Rodolfo Hernández étaient tous deux porteurs d’un discours de rupture avec les élites traditionnelles et les partis de la droite libérale et conservatrice qui gouvernent la Colombie depuis son indépendance il y a deux siècles.

L’accession de Gustavo Petro à la présidence à l’issue de sa troisième candidature est donc un tournant historique majeur pour un pays très centralisé dans lequel la gauche n’a jamais exercé le pouvoir à échelle nationale.

Guérillero dans sa jeunesse, Gustavo Petro (62 ans) a déjà une longue carrière politique derrière lui – il fut notamment maire de la capitale Bogotá (2012-2015) et un parlementaire très impliqué dans la dénonciation des liens entre milieux politiques et groupes paramilitaires d’extrême-droite.

Il prendra ses fonctions le 7 juillet prochain avec sa vice-présidente Francia Márquez (40 ans), une Afrodescendante très engagée issue comme lui d’un milieu modeste et qui symbolise également le changement auquel aspirent la majorité des Colombiens.