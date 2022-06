Une Afrodescendante à la vice-présidence en Colombie

Francia Márquez et Marelen Castillo sont candidates à ce poste en vue du second tour de l’élection présidentielle qui aura lieu le 19 juin.

Gustavo Petro et Rodolfo Hernández, qualifiés à l’issue du premier tour de scrutin le 29 mai dernier, ont tous deux choisi une Afrodescendante comme candidate à la vice-présidence, un fait sans précédent dans l’histoire de la Colombie.

Francia Elena Márquez Mina, juriste et militante âgée de 40 ans, s’est fait connaître par sa lutte pour les droits humains et la protection de l’environnement dans le département du Cauca dont elle est originaire, ravagé par la violence et les activités illégales.

Elle a reçu en 2018 le prix Goldmann considéré comme le « Nobel de l’environnement » et elle est aussi très engagée contre les préjugés de race, de classe et de genre toujours profondément ancrés dans un pays resté très conservateur.

Marelen Castillo Torres, universitaire et chercheuse en sciences de l’éducation âgée de 53 ans, également diplômée en biologie, chimie, ingénierie industrielle et gestion d’entreprise, est originaire de la grande métropole de Cali.

Vice-présidente de l’Université Minuto de Dios de Bogotá après avoir exercé des fonctions dans d’autres universités catholiques privées, elle était inconnue du grand public jusqu’à ce qu’elle accepte en mars dernier d’accompagner Rodolfo Hernández dans la course à la présidence.

Les sondages en vue du second tour donnent une large avance à l’atypique et imprévisible Rodolfo Hernández surnommé le « Trump colombien », face au candidat de la gauche unie Gustavo Petro dont l’éventuelle arrivée au pouvoir effraie beaucoup de Colombiens.