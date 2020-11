Incertitude post-électorale aux Etats-Unis

L’écart est faible entre l’ancien vice-président démocrate Joe Biden et le président républicain sortant Donald Trump, qui dénonce des fraudes et s’est proclamé vainqueur alors que le décompte des voix se poursuit dans un climat de forte tension. Ce mercredi 4 novembre en milieu d’après-midi c’est Joe Biden qui fait la course en tête avec 248 voix de grands électeurs contre 214 pour Donald Trump, la majorité absolue étant fixée à 270 dans ce collège électoral qui en décembre désignera le locataire de la Maison Blanche pour les quatre prochaines années. Mais le dépouillement des bulletins de vote est loin…