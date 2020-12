Wayabo : enjeux autour du projet Séché, refusé par Ringuet

Le groupe Séché continue d’avancer sur son projet d’implantation d’une décharge dans le « lotissement » agricole de Wayabo. Le projet, concurrentiel à celui de la CACL, et qui a reçu un avis défavorable du maire de Kourou traverse une étape décisive avec Gilbert Marel, exploitant agricole de Wayabo et propriétaire de la parcelle qui intéresse l’industriel. Les tractations sont en cours et elles conditionneront la poursuite ou non à court terme du projet de décharge porté par l’industriel Séché dans l’un des pôles agricoles majeurs de Kourou, à Wayabo. (Lire Guyaweb du 23/10/20), Le projet a essuyé un avis…