L’opération de démolition d’habitations et d’évacuation de la Mâtine, effectuée sans huissier de justice, susceptible d’être entachée d’irrégularité

Révélation Guyaweb : fin septembre, l’opération de démolition de maisons construites illégalement et d’évacuation de plus de 200 familles de la totalité du quartier de La Mâtine à Cayenne s’est effectuée sans la présence d’huissier de justice, a-t-on appris de sources concordantes. Sollicité par notre site, l’avocat Me Patrick Lingibé, qui indique avoir travaillé sur le sujet des squats et sur l’article de loi Elan relatif à la Guyane, considère qu’ : « il s’agit d’une erreur qui pose question quant à la régularité de l’opération». Sollicité par courriel vendredi 27 septembre sur l’absence d’huissier au cours de cette opération,…