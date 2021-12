Les frères Rinaldo et Jérémy Djanie case prison de même que Edmond Fonkie et Henkie Seling pour 7 et 8 ans

Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné jeudi en fin d’après midi, de la semaine dernière, les 29 personnes poursuivies dans le trafic de cocaïne « sans retenir cependant la qualification d’association de malfaiteurs ». Il a prononcé des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 8 années. Plus précisément, il a condamné les personnes ayant transporté les stupéfiants (mules) à des peines allant de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis simple à 4 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple. S’agissant des intermédiaires les peines prononcées s’échelonnent de 2 et à 5 années d’emprisonnement. Les deux personnes à la tête de…

