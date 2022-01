Goudet/Anicet : ce que dit le jugement

Guyaweb s’est procuré le jugement de 1ère instance contesté par Olivier Goudet qui aura donc un procès d’appel demain matin à la Cour. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en 1ère instance et à 5 ans de privation de droits civiques, civils et de famille pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) n’excédant pas 8 jours (un jour) et pour rébellion. Explications Devant un tribunal à juge unique (comme demain devant la Cour d’appel), Olivier Goudet (alias Bwa Rozo apprend-on dans le jugement), 44 ans (il est né le 14 novembre…