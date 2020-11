Diego Maradona, le pied gauche de Dieu

Il aura été indéniablement l’un des plus grands voire des deux plus formidables joueurs de football de tous les temps. D’aucuns le placent même devant Edson Arantes Do Nascimento. La majorité le classe un peu derrière le roi Pelé. Diego Armando Maradona s’est éteint ce mercredi 25 novembre 2020 dans son pays, l’Argentine. Il avait 60 ans. Il était le type de joueur -rarissime au plus haut niveau- avec lequel on pressentait qu’il pouvait toujours se passer quelque chose et ce dès son plus jeune âge. Il avait par exemple remporté la Coupe du monde avec l’Argentine en 1979 dès…