Covid-19 : l’Amapá franchit la barre des 3 000 cas pour 845 000 habitants, c’est le plus fort taux du Brésil

Dans l’Etat d’Amapá, la barre des 3000 cas positifs au Covid-19 a été franchie mercredi après-midi, avec 3 005 cas confirmés pour 845 000 habitants soit un taux d’incidence de 356 cas pour 100 000 habitants, toujours le plus élevé du Brésil même si dans les Etats plus peuplés du Brésil, la proportion des personnes testées est très vraisemblablement moindre (voir cet article). 95 nouveaux cas ont été confirmés ce mercredi : 27 à Santana, 24 à Macapá, 18 à Laranjal do Jari, 11 à Porto Grande, 4 à Ferreira Gomes, 3 à Serra do Navio, 3 à Vitória do…