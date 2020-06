Vers un durcissement du reconfinement partiel

Les organisations patronales et professionnelles ont été entendues par la ministre des Outre-mer. Le reconfinement total n’est pas à l’ordre du jour en Guyane, passée au stade 3 de l’épidémie de Covid-19 depuis le 15 juin et en état d’urgence sanitaire jusqu’à fin octobre. En revanche le reconfinement partiel a été durci par un couvre-feu en semaine à partir de 17h au lieu de 19h et le week-end à partir de 13h au lieu de 15h. D’autres mesures sont annoncées pour tenter de stopper l’hémorragie mais la date à laquelle elles s’appliqueront n’est pour l’heure pas communiquée. C’était une allocution de…