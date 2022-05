Outre-mer : le protocole sanitaire allégé pour les déplacements

En raison de l’« amélioration de la situation épidémique au niveau national » et du « recul des niveaux d’hospitalisation » en lien avec la Covid-19, les ministres de la Santé et des Outre-mer ont annoncé ce jeudi 12 mai un large allègement des conditions de voyage en vigueur entre l’Hexagone et les Outre-mer.

Par communiqué, Olivier Véran et Sébastien Lecornu ont notifié la réduction de trois conditions sanitaires pour pouvoir prendre l’avion. Ces annonces prennent effet immédiatement.

Désormais, les personnes non-vaccinées n’ont plus besoin d’un motif impérieux pour pouvoir se déplacer au départ de l’Hexagone ou d’un territoire ultramarin, à l’exception de Wallis-et-Futuna.

Un test négatif du Covid-19, PCR ou antigénique, ne sera plus demandé à l’embarquement pour les passagers vaccinés.

Enfin, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports, y compris en avion, « mais reste un moyen efficace de se protéger » soulignent les ministres qui appellent à la vigilance « de chacun et de chacune ».