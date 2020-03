Les consignes controversées de l’inspecteur d’académie sur le Maroni-Lawa

Sur le Lawa-Maroni, trois jours après l’instauration de mesures de confinement et de maintien de la continuité pédagogique, c’est la pagaille. Des consignes émises par l’inspecteur d’académie référent dans le premier degré ont fait bondir certains membres de la communauté éducative. Pour le second degré, il va falloir faire preuve d’inventivité pour ne laisser aucun enfant “sur le côté”. Assurer la “continuité pédagogique” sous Coronavirus certes, mais pas à n’importe quel prix. Sur le Lawa-Maroni, où les services du rectorat et les équipes enseignantes devront faire preuve d’inventivité pour répondre aux habitudes de vie des familles et à l’état dégradé…