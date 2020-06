La goutte de plasma qui fait déborder le vase

Le président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) Rodolphe Alexandre et trois des quatre parlementaires guyanais disent non à l’essai clinique Coviplasm. Celui-ci, en cours en Europe continentale, devait prendre place en Guyane après une concertation entre l’Agence régionale de santé et le professeur Karine Lacombe à la tête du programme. Les mots les plus durs viennent du député de la première circonscription Gabriel Serville. Il avait déjà déclaré, la semaine dernière, que la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) était « à côté de la plaque ». Les vidéos – visibles sur les réseaux sociaux – de son passage…