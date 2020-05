Grand flou autour de la rentrée scolaire

Alors que le gouvernement a annoncé un retour en classe dès lundi pour les maternelles et les primaires, et dès le 18 mai pour les collégiens, les élus guyanais semblent déterminés à ne pas rouvrir les portes des établissements scolaires tout de suite. Ce mercredi, ils ont réitéré ce souhait en présence du recteur qui tente bon gré mal gré de faire respecter le calendrier national. Dans 5 jours, et sous certaines conditions, les élèves de maternelle et primaire du pays reprendront le chemin de l’école. Une nouvelle qui n’est pas du goût de tout le monde. Dimanche, le journal…