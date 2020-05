Étudiants guyanais : un si difficile retour

Plusieurs milliers de jeunes Guyanais sont restés bloqués en métropole depuis le début des mesures de confinement et la crise sanitaire. Ils sont désormais rapatriés au compte-gouttes dans des conditions souvent difficiles et incertaines. « Je voudrais savoir si quelqu’un de Guyane est déjà parti ou a déjà été contacté pour partir et si oui… pouvez vous entrer en contact avec moi s’il vous plaiiiit! » Des messages au ton désespéré comme celui-ci, la plateforme « Solidaire Outre-mer » en a réuni des centaines. La mise en place de ce site internet (outremersolidaires.gouv.fr) par la délégation interministérielle à l’égalité des chances des Français d’Outre-mer…