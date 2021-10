Bis repetita : le juge des référés suspend le dernier arrêté en date du préfet, celui du 22 octobre, enjoignant au préfet de rouvrir bars et restaurants des zones (oranges) urbaines sous 36 heures

Sans surprise, le juge des référés, le président du tribunal administratif Laurent Martin a suspendu ce soir le nouvel arrêté du préfet du 22 octobre sur le point de la fermeture des établissements de type N (restaurants et débit de boissons), une fermeture consacrée de nouveau par cet arrêté en dépit d’une précédente décision de justice similaire vendredi. Le même juge avait donc déjà ordonné considéré vendredi que l’arrêté du préfet interdisant l’ouverture des bars et restaurant des zones oranges (de fait les zones urbaines de Guyane) portait atteinte à « la liberté d’entreprendre « comme à celle « d’aller et venir »,…