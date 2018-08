Crise aux Urgences: ce que dit le rapport des experts

La mission d’expertise aux Urgences de Cayenne effectuée les 7 et 8 juillet a rendu son rapport consensuel, que Guyaweb a consulté et dont nous vous proposons des extraits. Composé de 21 pages, ce rapport analyse d’une part la situation aux Urgences de Cayenne et d’autre part il flèche plusieurs propositions au niveau du Service Animation Urgence (SAU) de l’établissement, du département ainsi que de l’amélioration de l’attractivité de l’équipe médicale. Le 3 mai dernier, 14 praticiens déposaient leurs démissions et trois praticiens titulaires exigeaient une mise en disponibilité pour dénoncer la situation déplorable des conditions de travail aux Urgences…