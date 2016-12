Le PAG condamne le dÃ©part des gendarmes dans un courrier interne

Les « résultats » de la lutte contre l’orpaillage illégal sont « indignes » d’une aire protégée s’alarme le Parc amazonien dans une note d’information interne. « Maripa-Soula a vu son nombre de sites » illégaux et « actifs » « doubler en 6 mois ». La situation « explose » relate le PAG qui confirme donc que le « niveau de sites illégaux » dans la zone protégée est le plus haut jamais atteint depuis mars 2008. « Les orpailleurs travaillent à découvert avec une logistique active ». Par exemple, ils construisent désormais leur barge côté guyanais. « Ces comportements démontrent leur sérénité et leur sentiment d’impunité ». Alors que les fêtes de…