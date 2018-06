Destruction de vessies natatoires d’une valeur estimée à 100 000 €

La préfecture de Guyane informe que 100 kilos de vessies natatoires d’une valeur estimée à 100 000 € ont été détruits en fin de semaine par les services de l’Etat.

« Sous l’autorité du préfet de Région, délégué du gouvernement en mer, 100 kg de vessies natatoires séchées d’acoupas rouges et d’aiguilles ont été détruits le vendredi 15 juin 2018 à la Direction de la mer de Guyane. La valeur marchande des lots de vessies natatoires détruits, qui étaient destinés principalement au marché asiatique, est estimée à plus de 100 000 € » explique la préfecture de Guyane.

« Cette destruction s’inscrit dans le cadre de la lutte interministérielle contre les pêches illégales et fait suite à plusieurs opérations de contrôles conjoints menées aussi bien en mer que dans les colis postaux par les services de la Direction de la mer et des douanes, avec le concours de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) et des Forces armées en Guyane. En effet, le commerce des vessies natatoires nécessite l’obtention d’un agrément sanitaire qui ne peut être délivré que par la DAAF et doit concerner exclusivement des captures déclarées auprès de la Direction de la mer » précise la préfecture.

« La lutte contre le commerce illicite de ces sous-produits de poissons reste une priorité pour les services de l’État. Cette priorité naît de ce que le commerce illégal de ces sous-produits constitue une perte financière déterminante pour la filière, dès lors qu’elle représente jusqu’à 4 fois la valeur des poissons capturés et que ces fonds ne bénéficient pas au développement de la filière sur le territoire ».

La vessie natatoire, «cocaïne des mers»

Très apprécié notamment en Chine pour ses qualités gustatives et cuisiné en soupe, cet organe de poisson très convoité qu’est la vessie natatoire est appelé «cocaïne des mers».

En juillet 2017 un projet d’arrêté préfectoral visant à réglementer la pêche de l’acoupa rouge avait été avorté en raison de la grogne des plaisanciers regroupés en collectif (Guyaweb du 22/07/2017).

Guyaweb s’était alors intéressé au juteux marché de la vessie natatoire d’acoupa rouge qui se monnaie à des centaines d’euros le kilo au marché noir et nous révélions qu’une société guyanaise, Vert Mer Guyane, avait pour ambition la commercialisation de vessies natatoires vers le marché chinois (Guyaweb du 25/07/2017).

Puis en novembre dernier cinq personnes avaient été interpellées en Guyane après deux enquêtes ouvertes plusieurs mois auparavant sur un trafic illégal de plusieurs centaines de kilos de vessies natatoires d’acoupa rouge (Guyaweb du 27/11/2017).