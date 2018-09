Les relations entre Cuba et les Etats-Unis sont « en recul »

Une affirmation du président cubain Miguel Díaz-Canel lors d’une interview télévisée ce dimanche.

Au cours de cette interview qui était la première depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier, le président cubain a précisé que son gouvernement ne pourra dialoguer avec les Etats-Unis tant que Donald Trump maintiendra son attitude « aberrante » envers la grande île caribéenne.

Glaciales durant la Guerre froide, les relations entre Cuba et les Etats-Unis avaient été normalisées durant la présidence de Barack Obama mais elles se sont à nouveau fortement détériorées depuis l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump en janvier 2017.

« Nous voulons le dialogue, mais il doit se faire entre égaux » a indiqué Miguel Díaz-Canel, invoquant le respect de la souveraineté et de l’indépendance de Cuba et rejetant toute concession sur ce point lors de cette interview accordée à la chaîne publique vénézuélienne Telesur.

L’intégration régionale

Le chef de l’Etat et du gouvernement cubains s’est par ailleurs réjoui de l’accession à la présidence du Mexique d’Andrés Manuel López Obrador, élu début juillet à la tête de la deuxième puissance économique d’Amérique latine et premier pays hispanophone du monde (Guyaweb du 02/07/2018).

« C’est une espérance pour le Mexique, pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Un gouvernement de gauche comme celui d’Obrador favorisera la corrélation des forces dans la région » a déclaré Miguel Díaz-Canel à propos d’Andrés Manuel López Obrador qui débutera son mandat de six ans le 1er décembre prochain.

Concernant les processus d’intégration dans la région, le président cubain a défendu l’alliance entre Cuba et le Venezuela ainsi que le rôle de l’ALBA, « l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique » fragilisée par la crise vénézuélienne et le récent départ de l’Equateur (Guyaweb du 26/08/2018).

« Ceux qui ne sont pas à la hauteur de notre temps se soumettrons à l’Empire et ils payeront le prix de la soumission. Nous qui défendons la priorité donnée à l’intégration latino-américaine et caribéenne, l’Histoire nous donnera raison » a affirmé le président cubain.

Le rôle de Raúl Castro

A propos de la réforme de la Constitution actuellement en discussion, Miguel Díaz-Canel a indiqué que l’éventuelle disparition du terme « communisme » n’impliquait pas que Cuba renonce à cette aspiration et il s’est déclaré en faveur du « mariage égalitaire » permettant l’union de personnes du même sexe.

Enfin, le président cubain a été interrogé à propos de son mentor et prédécesseur Raúl Castro qui a conservé les postes clés de commandant en chef des forces armées et de premier secrétaire du Parti communiste que la Constitution définit comme « l’instance suprême de direction de la société et de l’Etat » (Guyaweb du 19/04/2018).

Miguel Díaz-Canel a évoqué quelqu’un de « très présent, très actif et au courant de ce que nous faisons » et il a décrit Raúl Castro comme « un père qui te guide et en même temps te laisse marcher ».