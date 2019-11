Report du vol VA250 d’Ariane 5

Une nouvelle date de lancement est envisagée à partir du 24 novembre.

« Au cours des opérations de chronologie finale du vol VA250, une anomalie est apparue sur l’alimentation en énergie des moyens sols du pas de tir Ariane 5. Le décompte a été interrompu à H0-20mn, entrainant le report du lancement » indique Arianespace à propos de ce vol initialement programmé vendredi 22 novembre en fin d’après-midi.

Il s’agit du 4e lancement de l’année 2019 avec le lanceur Ariane 5 qui doit placer en orbite TIBA-1, satellite de télécommunications civiles et gouvernementales pour le gouvernement égyptien, et GX5, satellite de télécommunications mobiles pour l’opérateur Inmarsat.

« Le lanceur Ariane 5 et les satellites TIBA-1 et Inmarsat GX5 sont en configuration stabilisée et en totale sécurité. Les investigations en cours conduisent à envisager une nouvelle date de lancement à partir de dimanche 24 novembre 2019 » précise Arianespace.

Cette mission correspond au 250e vol effectué par Ariane dont le premier lancement a eu lieu le 24 décembre 1979 depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou.