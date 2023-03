«Pute, salope, chienne, banda to manman (…) tu as de la chance qu’on ne soit pas dehors je vais te décaler» : les outrages non exhaustifs d’Arnold Vincent envers une surveillante pénitentiaire lui valent deux ans de prison

Deux ans de prison de plus pour Vincent Arnold réprimé par la Cour d’appel qui a retenu «l’état de récidive légal» et l’a déclaré coupable jeudi 23 mars de «récidive d’outrage envers un agent dépositaire de l’autorité et récidive de menace de crime ou délit» contre cette même personne. Il n’avait écopé que de 7 mois en première instance par le tribunal judiciaire. Les mots à l’encontre d’une surveillante de prison sont outrageants, ce sont même des injures «pute, salope, chienne, banda to manman (…) tu as de la chance qu’on ne soit pas dehors je vais te décaler (…)…