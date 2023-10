Steeven Pinas condamné notamment pour violence aggravée avec ITT de plus de 8 jours, la Cour d’appel ne retrouve pas plus son dossier fin septembre qu’en juin…

On essaye de traiter aussi les anciens dossiers à la Cour d’appel. Mais ça n’avance pas toujours… La connexion de la visioconférence fonctionnait, le prévenu était à la prison de Reims (1), assis dans une salle aux côtés de son avocat Me Diego Diallo (2) Cette affaire commence un peu à traîner en longueur. Le 15 septembre… 2016, le tribunal correctionnel de Cayenne, a déclaré Steeven Pinas coupable « entre le 6 et le 7 septembre 2013 » de « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacite totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours, destruction du bien d’autrui commise…