Plus de 6 kilos et demi d’or non déclarés aux douanes : un homme et une femme auront un nouveau procès devant la Cour d’appel

Joao Deus Alves Dos Santos et Elizabeth Barros Braga ont été poursuivis pour avoir transporté et détenu sans justificatif dans le rayon des douanes de Guyane, de l’or natif, en l’espèce 4983 et 1538 grammes de matière aurifère, respectivement le 14 mars 2018 à Régina et le 16 mars 2018 à Matoury où ils résidaient. Au total cela fait 6521 grammes soit 6 kilos et demi et 21 grammes. Ils n’étaient pas à leur procés d’appel et se sont pourvus en cassation. L’arrêt de la Cour d’appel du 20 juin 2019, a été intégralement annulé par la Cour de cassation…