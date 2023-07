Pas d’équipiers de la sélection Guyane largués après deux côtes pour seconder Will, isolé, il laisse partir de nombreux leaders et perd le maillot jaune, il reste en embuscade

On n’a pas tout compris de la (mauvaise) tactique utilisé par Dilhan Will aujourd’hui; Déjà ses équipiers ont été aux abonnés absents, disparus après les deux seules réelles ascensions du début d’étape, la côte de Morne Blanche puis celle de Gallochat. Résultat, Dilhan Will se retrouve seul dans le peloton alors qu’il reste 80 km à effectuer. Très curieusement, il se place alors en tête du peloton. C’est à dire que tous ses adversaires sont alors dans sa roue, prêts à bondir ou à le contrer. Au bout de 2h 15 minutes de course Guillaume Gaboriaud, deuxième du classement général…