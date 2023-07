Nouvel exploit de Dilhan Will, arrivé pour la seconde place à Sainte-Marie, il reprend le paletot jaune du Tour de la Martinique !

La Martinique est actuellement en vigilance jaune et cette étape s’est déroulée sous la pluie continuellement. Comme ses prédecesseurs, Guillaume Gaboriau (Team Energizer) n’est pas parvenu à contrôler la course avec son équipe et, fatigué, s’est mis à reculer en queue de peloton à partir de la moitié de l’épreuve qui amenait les coureurs du Robert à Sainte-Marie. Les conditions climatiques ont été difficiles comme la retransmission sur Martinique la 1ère et on ne sait pas à ce stade, comment Dilhan Will s’est retrouvé en position de contre-attaque. Nous n’avons pas eu d’images de Will accompagné du Guadeloupéen Damien Urcel…