Ni confinement, ni couvre-feu pour les clandestins de l’or guyanais : 156 sites au sein du Parc amazonien avec une progression inédite au sud et un troupeau de zébus observé près d’un chantier illégal à Saül !

Le nombre de sites d’or clandestins au sein du Parc amazonien de Guyane (PAG) augmente comparativement aux résultats des quatre campagnes précédentes (entre août 2018 et fin janvier 2020) et affiche 156 sites identifiés selon les résultats de la dernière campagne de survol de ce vaste espace protégé, effectuée entre le 21 et le 26 août 2020 sur 5 jours selon le rapport de mission dont Guyaweb a eu connaissance. Si l’on compare les chiffres du survol de l’année précédente peu ou prou à la même époque, le nombre de sites passe de 145 à 156 soit une augmentation de…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3 4 5