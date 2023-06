L’arrêt du 27 juin 2023 de la Cour d’appel qui confirme l’incarcération de Marcel Porthos

Et le compte rendu de l'audience...

Ce matin à la Cour d’appel de Cayenne se tenait une audience sur la demande de mise en liberté de Marcel Porthos dirigeant d’une Eglise sur la montagne de Balata, condamné le 11 mai par la Cour criminelle pour viols et violences y compris sur des mineures. Compte rendu d’audience et arrêt de la Cour que Guyaweb s’est procuré. « Il y a un petit problème avec l’extraction de monsieur Porthos», dit le président du tribunal, Michel Bonifassi. –Il n’avait pas demandé l’extraction, fait remarquer Me Jean-Yves Marcault-Derouard venu pour représenter toutes les parties civiles –Je n’ai pas regardé, concède…