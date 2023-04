Interpol met en ligne les 4 membres de la faction recherchés suite au meurtre du gendarme français

Le Brésil a mis sur liste rouge d’Interpol, 4 présumés membres de la faction ou bande armée, toujours en fuite. On avait donc, samedi, vécu la reddition de Leonado Da Silva Conceicao connu sous le sobriquet de Pikiboy soupçonné d’avoir tiré sur le gendarme Arnaud Blanc, 35 ans, tué de deux balles au thorax. Il s’est rendu, « n’ayant plus rien à manger et étant isolé » a dit en résumé Clarisse Taron procureur de la République à la tête de la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Fort de France chargée de l’enquête Interpol dévoile ce soir le visage des 4 autres…