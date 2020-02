Handicap : les familles crient leur colère devant la MDPH

Un rassemblement a lieu à Cayenne devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de 9h à 12h ce mardi 11 février, jour anniversaire de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées.

C’est aussi aujourd’hui qu’a lieu une « Conférence nationale du handicap » à laquelle doit prendre part le Président de la République et à cette occasion les familles et les associations souhaitent « crier leur colère » en se rassemblant partout en France devant les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées).

« Refus et/ou revues de droits non motivés, législations de dépôt, procédures bafouées par les MDPH elles-mêmes, mutualisations en masse des accompagnants scolaires, non prises en charge par manque de place ou d’effectif, ruptures de droits… la liste des violences institutionnelles exercée sur les plus vulnérables d’entre nous est longue » dénonce le mouvement associatif et citoyen engagé en faveur des personnes en situation de handicap, pour qui « il est urgent de dénoncer les situations précaires, scandaleuses, honteuses des adultes et enfants en situation de handicap à cause du bafouement décomplexé de leurs droits fondamentaux par l’Etat français ».

En Guyane les associations AMI 973 et Tout le monde compte appellent à un rassemblement ce mardi 11 février de 9h à 12h devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées, rue des Galaxies à Cayenne.

Les revendications des collectifs de familles et associations :

– Le respect de l’orientation choisie par l’autorité parentale comme l’indique la loi.

– L’application et le respect des procédures, et des droits des usagers (respect des

délais de réponse afin d’éviter la rupture des droits, accusé de réception, évaluations

par les Équipes Pluridisciplinaires d’Évaluation, élaboration du Plan Personnalisé de

Compensation du handicap et du Projet Personnalisé de Scolarité, invitation aux

Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lorsqu’elle est

demandée…)

– Pas de changements de régimes ou de droits sans motiver les raisons et inviter la

famille en commission.

– Une meilleure prise en compte des besoins d’accompagnement scolaire (passage

d’une AESH individuelle à AESH mutualisée, baisse du nombre d’heures sans raison

valable)

– Une harmonisation des décisions d’attributions sur le plan national pour mettre fin

à la disparité des droits. Etant encore trop souvent la conséquence directe d’une

interprétation différente de la loi suivant les départements.

– La fin des vices de procédures qui simplifient le travail des MDPH au détriment des

droits des personnes.

– La fin des manipulations grossières pour faire traîner les dossiers (ex : demande de

pièces complémentaires de GEVASCO à des dates où les équipes éducatives n’ont pas

pourtant pas été mobilisées…)

– Une meilleure évaluation pour un financement de matériel indispensable plus juste

et équitable (véhicule TPMR, PMR, tablette de communication adaptée…)

– Ne pas appliquer les recommandations de la Cour des Comptes qui suspecte des

fraudes de la part des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (demande de

contre visite médicale pour la première attribution, entretien d’évaluation de

l’employabilité, donner la majorité des voix à l’état en CDAPH pour les décisions

relatives à l’AAH…)

– Le remboursement en urgence des frais de scolarité des sans solution (privé, IEF, hors contrat…)