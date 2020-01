France-Guyane, dernière roue du carrosse selon l’offre de reprise de l’actuelle actionnaire

L’offre de reprise après liquidation, portée par Aude Jacques-Ruettard, petit fille de feu Robert Hersant et actuelle actionnaire du groupe, est la seule offre qui reste en course pour la reprise de l’ensemble du groupe France-Antilles/France-Guyane, suite à l’audience de ce mardi 14 janvier devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France. Mais cette offre prévoit en l’état de ne conserver que 6 salariés en Guyane (soit un quart de l’effectif actuel) et d’y supprimer le quotidien papier. L’offre, limitée à la Guyane, de l’entrepreneur guyanais Philippe Alcide dit Clauzel qui souhaite y publier un tri-hebdomadaire papier est…

