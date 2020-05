Covid-19 : un nouveau cluster à Matoury avec 5 personnes confirmées positives et Kourou touché par un cas supplémentaire

Un nouveau foyer épidémique a été identifié ces derniers jours dans la commune de Matoury, confirmé par l’ARS, un cluster qui serait à la fois «familial» et de relation «au travail» a-t-on appris de source sanitaire. Selon nos informations il y avait trois cas confirmés pour ce cluster entre samedi dernier inclus et mercredi soir inclus et deux nouveaux cas confirmés jeudi portant ce nombre à 5 hier soir. «On compte deux clusters en cours. En premier lieu le cluster de St Georges qui a pris une ampleur importante suite à de nombreux dépistages effectués cette semaine dans le cadre…