Covid-19 : les cas positifs augmentent de 63% en trois jours en Amapá où 100% des communes sont désormais touchées et trois cas de plus à Saint-Georges de l’Oyapock !

Le nombre de cas positifs en Amapá augmente à vitesse grand V et les décès liés au Covid-19 y sont quotidiens. Ce nombre y frôle désormais la barre des 2 000 cas pour seulement 845 000 habitants, soit le plus fort taux du Brésil dans un Etat peu peuplé où l’on paraît aussi tester proportionnellement plus qu’ailleurs dans ce pays. En Amapá, les cas positifs sont ainsi passés de 1187 à 1931 en 3 jours entre samedi soir et mardi soir. Une explosion de cas qui interroge quant à l’opportunité, sur le plan de la santé publique, du déconfinement le…