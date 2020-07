Covid-19 : 36% de positifs au cours des tests lundi, plus de 4000 positifs cumulés, mais les cas n’ont pas doublé -cette fois- en une semaine

Lundi, les résultats des tests PCR en Guyane (dévoilés ce mardi par les autorités) ont de nouveau donné un taux de personnes positives très élevé : 36,16% des tests effectués se sont révélés positifs. Cela correspond à 230 cas positifs sur 636 tests. C’est plus que les jours précédents : rapportés au nombre de tests effectués, il y avait eu 27,49% de positifs jeudi dernier (237 positifs/862 tests), 25,43% vendredi (191 positifs/751 tests) et 23,62% samedi et dimanche (313 positifs/1325 tests), les résultats des tests du week-end étant dorénavant donnés le lundi par les autorités. La Guyane compte plus de…