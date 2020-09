Municipales : annulation des élections à Apatou

La décision était attendue ce mardi 29 septembre. Selon nos informations le 1er tour des élections municipales à Apatou a été annulé par le tribunal administratif de la Guyane. Lors des audiences collégiales des 3 et 17 septembre dernier, le tribunal administratif avait examiné 16 recours concernant 11 communes pour lesquelles le résultat avait été acquis, dès le 1er tour, le 15 mars dernier.

L’audience du 17 septembre concernait six recours en annulation déposés pour les communes de plus de 9 000 habitants : Cayenne, Macouria, Kourou, Maripasoula, Apatou et Saint-Laurent du Maroni. Seul un recours en annulation était jugé comme fondé par le rapporteur public. Il s’agissait du recours en annulation du premier tour des élections municipales à Apatou.

Pour rappel le maire d’Apatou Paul Dolianki avait été élu dès le 1er tour avec 50,46 %. Selon nos informations, malgré l’annulation des élections, Paul Dolianki restera à la tête de la mairie d’Apatou contrairement à ce que demandait le requérant Moïse Edwin, candidat adverse arrivé deuxième avec 28,46 % des voix devant Romaric Stanislas BAYA (21,07 %). Paul Dolianki pourra se pouvoir en appel devant le Conseil d’Etat qui décidera du sort définitif des élections municipales à Apatou.

A noter aussi que dans une affaire de cocaïne, le maire Paul Dolianki a été mis en examen pour infractions douanières, placé sous le statut de témoin assisté pour les chefs d’infraction visés par l’information judiciaire (lire Guyaweb du 18/08/2020).

Plus d’informations à venir sur l’annulation des élections à Apatou.