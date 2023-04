Le Congrès des élus prévu le 13 mai

Jeudi dernier en toute fin d’Assemblée plénière, les élus de la Collectivité territoriale ont voté pour un énième report du Congrès des élus qui doit se prononcer sur le projet d’évolution statutaire de la Guyane. La date du samedi 13 mai a été arrêtée.

Étape importante dans le processus d’évolution statutaire, la validation du projet politique par les élus de Guyane réunis en Congrès devra encore attendre.

En raison de l’absence annoncée d’au moins 20% des élus, le président de la Collectivité territoriale de Guyane a pris la décision de reporter, à nouveau, le Congrès. Ce dernier est repoussé d’une semaine par rapport à la dernière date retenue, le 6 mai, et devrait se tenir le samedi 13 mai.

« Il y a plein de manifestations ici et ailleurs donc beaucoup d’élus ne seront pas présents à la date du 6. Un cinquième des élus ne seront pas présents à l’heure d’aujourd’hui« , a justifié Gabriel Serville en fin d’assemblée plénière jeudi 20 avril, avant de soumettre au vote ce report d’une semaine.

Il s’agit du troisième ajournement du Congrès des élus, dont l’ordre du jour n’a cependant pas bougé. Le 13 mai donc, parlementaires, conseillers territoriaux et maires devront valider le Procès verbal du Congrès des élus du 26 mars 2022, date de relance du processus d’évolution statutaire ; analyser et valider le projet politique en amendant et entérinant l’avant-projet de document d’orientations, soit les travaux du Comité de pilotage (COPIL) ; approuver l’accord de méthode négocié en janvier avec le gouvernement.

Initialement prévu le 25 mars 2023, le congrès avait été reporté au 15 avril à la demande de l’Association des maires et du Grand conseil coutumier, qui ne s’estimaient pas assez au point. Puis devant la levée de boucliers des autorités coutumières à propos du Sénat coutumier, l’instance censée les représenter au sein de la future collectivité autonome, une nouvelle date avait été fixée : le 6 mai.

Les autorités autochtones, qui planchent sur l’écriture d’un document d’orientation politique, auront donc une semaine de plus pour finaliser leurs travaux.

Depuis le 25 mars, les représentants des communautés amérindiennes se sont réunis deux fois au village Bellevue d’Iracoubo et continuent leurs travaux pour créer les bases de ce qui sera la nouvelle « assemblée » ou « instance » qui représentera les autorités autochtones de Guyane lors de la création du futur territoire autonome. Une troisième séance de travail est prévue le 29 avril.