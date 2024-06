Quel bilan pour les deux députés sortants ?

Après 23 mois d’une mandature achevée inopinément par la dissolution de l’Assemblée nationale, les deux députés sortants se sont malgré tout prêtés pour Guyaweb à l’exercice de l’introspection. Peu actifs dans la fabrication de la loi, beaucoup plus lorsqu’il s’est agi de faire entendre et comprendre les problématiques de la Guyane, Davy Rimane et Jean-Victor Castor défendent leur méthode transparente de travail et le lancement de chantiers sur des dossiers de fond (désenclavement, autonomie, question foncière) qui mettront plus de deux ans pour aboutir. Davy Rimane et Jean-Victor Castor, les deux députés guyanais sortants, le répètent à qui veut l’entendre…