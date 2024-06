1er tour des élections législatives : des difficultés signalées dans le bureau de vote de Trois-Sauts, taux de participation de 16,1% à 12h

Le taux de participation à 12h est de 16,1% communique la préfecture, en hausse de +4 points par rapport au 1er tour des législatives 2022. À noter que des difficultés ont été signalées dans le bureau de vote de Trois-Sauts, sur la commune de Camopi dans la 1ère circonscription. Les bulletins de vote du député sortant Jean-Victor Castor (GDR-Nupes) étaient absents ce matin du bureau de vote selon une information divulguée par France-Guyane et confirmée à Guyaweb par la préfecture. Ouverts depuis 8h, les 144 bureaux de vote du territoire fermeront à 18h ce samedi 29 juin, jour du 1er tour des élections législatives pour les 108 757 électeurs de Guyane répartis dans les 1ère et 2ème circonscriptions et appelés à voter pour élire deux députés parmi 10 candidats. Le second taux de participation sera dévoilé par la préfecture à 17h. Quant aux premiers résultats, ils seront connus à partir de 18h30.

« Les bulletins de vote correspondant au nombre d’électeurs +10% » ont pourtant été acheminés sur place la semaine dernière par les services de l’Etat et livrés « contre vérification et signature de la collectivité« , assure la préfecture. 408 électeurs sont concernés à Trois-Sauts. Le bureau n’est pour autant pas fermé précise la préfecture et les bulletins de vote du député sortant sont photocopiés par la mairie pour permettre le bon déroulement du scrutin. D’après les services de l’Etat, aucune autre anomalie entachant le scrutin n’a été signalée par les autres bureaux de vote.

Par ailleurs, l’équipe de campagne de Jean-Victor Castor souligne « de nombreuses remontées » faisant état « de blocages dans les bureaux au niveau des procurations« . D’après un courrier transmis au préfet ce samedi, « il ressort en effet que des procurations établies (en ligne et/ou via le CERFA), n’apparaissent pas sur les listes électorales et que les mandataires se trouvent empêchés de voter pour leurs mandants, en dépit des preuves fournies (récépissés) ». Des situations non-généralisées qui relèveraient, selon le directeur de campagne du député sortant Fabien Canavy, « d’un excès de zèle de certains présidents de bureaux de vote ». Ce dernier demande au préfet de donner à ses services des élections « les directives qui conviennent, afin que les électeurs porteurs de procurations régulièrement établies (preuve à l’appui) puissent voter. »

En 2017, l’élection législative sur la 2e circonscription de la Guyane avait été annulée par le Conseil constitutionnel suite à des irrégularités dans deux bureaux de vote de Maripasoula, dépourvus d’assesseurs le jour du scrutin alors que les deux candidats du second tour, Davy Rimane et Lénaïck Adam, étaient séparés de 59 voix. Une législative partielle avait dû être organisée en 2018 dans la 2ème circonscription comptant 14 communes : Montsinéry-Tonnégrande, Macouria, Kourou, Sinnamary, Saint-Elie, Iracoubo, Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, Awala-Yalimapo, Maripasoula, Saül, Apatou, Grand-Santi et Papaïchton.

Quant à la 1ère circonscription, elle regroupe les huit communes suivantes : Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Roura, Régina, Ouanary, Camopi et Saint-Georges.

Comme en Guyane, les électeurs de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique et ceux qui résident en Amérique votent ce samedi 29 juin avec un jour d’avance sur le national. Dimanche 30 juin, le vote aura lieu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à La Réunion, à Mayotte et dans l’Hexagone. 27 sièges de député sont alloués aux territoires d’Outre-mer sur les 577 du Palais Bourbon.

Pour ce scrutin, sondeurs et politiques s’attendent à une participation en très forte hausse par rapport aux Législatives de 2022, pour lesquelles 47,51 % des électeurs s’étaient déplacés à l’échelle nationale. En Guyane, l’abstention avait atteint pour le premier tour 72,73% sur la 1ère circonscription et 73,92% sur la 2ème circonscription.

Photo de Une : À Macouria, commune de 7623 électeurs et située dans la 2ème circonscription, à 12h dans le bureau de vote N°1, ce n’était pas la foule des grands jours. Macouria regroupe 10 bureaux de vote. © KLS / GUYAWEB