Sénat coutumier : la montagne a accouché d’une souris

Instance représentative des peuples autochtones censée remplacer le Grand conseil coutumier (GCC) au sein de la future collectivité autonome de Guyane, le Sénat coutumier était au coeur de discussions ce matin au siège de la Collectivité territoriale de Guyane. Au terme de cinq heures d’échanges, les chefs amérindiens et bushinengés présents n’ont pas validé la mouture actuelle du document d’orientations sur l’évolution statutaire qui ne fait pas évoluer l’organe représentatif en organe décisionnaire et ils ont demandé un délai supplémentaire pour pouvoir se positionner.

La matinée s’annonçait essentielle pour avancer sur le projet d’évolution statuaire de la Guyane. À l’ordre du jour de la réunion organisée ce matin à l’Hôtel territorial de Suzini : le Sénat coutumier, l’organe représentatif des peuples autochtones qui remplacera au sein de la future collectivité autonome de Guyane l’actuel Grand conseil coutumier. L’un des deux points du « projet Guyane », avec le découpage des districts, encore en jachère côté guyanais et ayant contraint le président de la CTG Gabriel Serville à reporter le congrès des élus de fin mars au 15 avril.

Pour avancer sur cette question, alors que le document d’orientations, synthèse des travaux du Comité de pilotage (Copil), sera présenté cet après-midi aux membres du Copil pour validation, les chef(fe)s coutumiers et bushinengés avaient été convié(e)s ce samedi au siège de la Collectivité territoriale de Guyane.

Mais les cinq heures de réunion, émaillées d’interventions multiples sur la CEOG, ont accouché d’une souris, les collèges amérindiens et bushinengés demandant un délai supplémentaire pour se pencher sur cette question du Sénat coutumier que l’exécutif de la CTG espérait boucler ce jour.

« Les chefs, qui ne sont pas tous présents, n’ont pas reçu de synthèses du Copil en amont. Ils sont présents mais ne savent pas sur quoi on travaille » dénonce Claudette Labonté, membre du bureau de la Copag et de la fédération Parikweneh. « Ce n’est pas une co-construction sur le futur Sénat mais une mise devant le fait accompli. » Voilà pour la forme. Mais sur le fond aussi des désaccords sont apparus.

Car dans l’avant-projet de document d’orientations, qui sera validé ou non par le Copil ce soir et débattu au prochain congrès des élus du 15 avril, le Sénat coutumier est présenté comme un organe consultatif et non pas décisionnaire. Un statut qui n’évoluerait pas vis-à-vis de l’actuel Grand conseil coutumier. Pourtant, le document d’orientations précise l’importance « de la prise en compte dans la gouvernance locale et la gestion publique » des populations autochtones « présentes dans 45% du territoire« …

« Le Sénat coutumier doit être décisionnaire »

D’après le texte, ce Sénat coutumier serait composé de membres désignés selon les usages reconnus par la coutume et exercerait les fonctions suivantes : « il délibère sur les projets ou propositions de lois du pays touchant aux affaires coutumières (régime des terres coutumières, modalités d’élection au Sénat coutumier) et sur les projets ou propositions de délibérations intéressant l’identité des populations amérindiennes et bushinenge.«

Ce Sénat, inspiré du modèle calédonien qui en possède un depuis les accords de Nouméa de 1998, disposerait de compétences consultatives obligatoires pour tout ce qui touche aux « affaires coutumières« , un terme pour l’instant assez flou, et « facultatives dans certaines matières« .

En cas de désaccord avec l’Assemblée et le gouvernement, respectivement à l’initiative des projets et des propositions de lois péyi, un système de navette inspiré du modèle parlementaire national a été prévu. Une relecture pourra être faite par le Sénat coutumier mais en dernier lieu, c’est l’assemblée délibérante, élue au suffrage universel, qui aurait le dernier mot.

Cette organisation institutionnelle a déplu aux chefs coutumiers amérindiens qui, après s’être réunis une trentaine de minutes, ont fait savoir au président de la CTG leur désaccord. « Le Sénat coutumier doit être décisionnaire et pas consultatif. Le transfert du foncier n’est pas satisfaisant, le droit coutumier doit être reconnu dans les lois péyi » a égrainé Bénédicte Fjéké, yopoto du village Terre-Rouge à Saint-Laurent-du-Maroni.

« Cette organisation du Sénat enlève le pouvoir politique de chaque village et enlève la notion même de peuple autochtone, pourtant reconnue par le droit international » note Ludovic Pierre, militant Kali’na. « La CTG fait exactement ce que fait l’Etat, c’est toujours le même rapport de domination. » « En Calédonie ce sont les autochtones qui ont demandé d’avoir un Sénat coutumier. Nous devons faire pareil en Guyane, c’est à nous, autochtones, d’être à l’origine de cette demande et après nous gèrerons ce Sénat ensemble » renchérit Claudette Labonté.

« Se positionner en une journée, ce n’est pas possible »

Côté bushinengé, le capitaine Bruno Apouyou a exprimé l’absence de consensus au sein de sa communauté sur le Sénat coutumier et il a promis de fournir une réponse à la CTG « avant » le congrès des élus du 15 avril. « Nous avons besoin de consulter des juristes, de prendre le temps de la réflexion. Se positionner en une journée, ce n’est pas possible » nous a-t-il précisé.

D’après une source de la Collectivité territoriale, le Sénat serait consultatif mais le mode de scrutin de l’Assemblée, organisé par section, permettrait aux minorités autochtones d’être représentées comme il se doit au sein de cette future assemblée délibérante. « Ce que l’on veut c’est une société moins fracturée qu’elle ne l’est aujourd’hui, mais en même temps notre processus d’autonomie s’intègre dans la République, une et indivisible. » Dans ces conditions, le « statu quo est la bonne solution : que le coutumier reste dans le giron de l’Etat« .