Le coup de force de Dilhan Will au Tour de Marie-Galante, il déshabille l’ex-pro Winner Anaconda et se pare de jaune

Dilhan Will, 24 ans, ne fait pas de bruit mais ses performances parlent pour lui. Au Tour de Marie Galante, il avait déjà pris la 3ème place de la 1ère étape (un clm de 8, 7 km) et, à l’issue de la 3ème étape, il vient de déshabiller Winner Anacona, coureur colombien qui a été professionnel jusque fin 2022, avec notamment à son palmarés une victoire dans une étape de montagne du Tour d’Espagne. Il s’est glissé rapidement dans une échappée où deux autres coureurs roulaient avec lui, Damien Urcel (surnommé l’aigle royal en Guadeloupe) et le vainqueur du Tour…

